На Філіппінах через повені евакуювали понад 12 тисяч осіб

Сильний дощ викликав повені на філіппінському острові Мінданао.

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У результаті негоди помела одна людина. Більше 12 тисяч місцевих мешканців були евакуйовані, повідомляє Floodlist.

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У районі міста Замбоанга піднявся штормовий вітер, а сильні дощі призвели до розливу річок. Повені завдали шкоди рисовим полям та інфраструктурі острова, зруйновано не менше 200 будинків.

Нагадаємо, сильні дощі затопили іспанське місто Херес-де-ла-Фронтера в провінції Кадіс.