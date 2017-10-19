У Пекіні через туман оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки

Через сильний туман у Пекіні 19 жовтня оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

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У деяких районах міста видимість скоротиться до 200 метрів, передає "РИА Новости" з посиланням на метеорологічне управління Пекіна.

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Місцева влада закликає жителів бути уважними на дорогах. Аеропортам, залізничним, автомобільним, поромним і іншим транспортним службам наказано підвищити заходи безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, у багатьох регіонах України очікується туман.