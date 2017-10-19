Завтра в Україні почнеться похолодання

20 жовтня до багатьох регіонів України прийде похолодання

Завтра в Україні похолодає / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 20 жовтня, північний важкуватий холод почне витискати тепле повітря на південь і в нас температура повітря знизиться.

Протягом п'ятниці очікується +15…+18 градусів.

"Двадцятки" і трохи вище залишаться у південній частині та місцями в західних областях, переважно Чернівецька та Закарпатська області.

Північна частина: +13…+17 градусів. Західні області: +15…+22 градуси. Центр: +16…+19 градусів. Схід: +15…+18 градусів. Південь: +17…+22 градуси", - пише вона.

За словами Діденко, більш відчутне похолодання прийде до України на вихідних.

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +23°.