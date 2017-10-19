Синоптики попереджають про туман в Києві 20 жовтня

14:38, 19 жовтня 2017
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Вночі та вранці завтра, 20 жовтня, у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані Гідрометцентру.

Синоптики попереджають про туман в Україні

Також синоптики прогнозують на завтра в місті мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі близько 10°, вдень 13-15° тепла.

У вихідні, 21 і 22 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-східний з переходом у південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8°, Вдень 21 жовтня 11-13° тепла, 22 жовтня 8-10° тепла.

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