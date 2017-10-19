У четвер, 19 жовтня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,6.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 158 км на північний схід від міста Гісборн. Осередок землетрусу залягав на глибині 29,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів у Мексиці.