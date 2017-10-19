В Україні завтра без опадів, на півдні до +23° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +23°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +13°. У центрі сонячно, температура вдень до +19°.

За народним прогнозом, 20 жовтня — Сергія мученика. Якщо гарна погода, то стояти їй протягом трьох тижнів (до 10 листопада). Якщо земля вкриється сніжком, то через місяць бути справжній зимі.

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