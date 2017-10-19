У Києві завтра похолодає, без опадів

17:00, 19 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 жовтня у столиці без опадів, вдень до +13°.

У Києві завтра похолодає / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра похолодає / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:27, а зайде у 17:56.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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