В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +23° (карта)

08:00, 20 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 жовтня в Україні без опадів, на півдні до +23°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +20°.

У північних областях сонячно. Температура до +13°. У центрі без опадів, температура до +19°.

Прогноз на 20 жовтня / УНІАН
Прогноз на 20 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 жовтня — Сергія мученика. Якщо гарна погода, то стояти їй протягом трьох тижнів (до 10 листопада). Якщо земля вкриється сніжком, то через місяць бути справжній зимі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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