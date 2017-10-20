Гідрометцентр попереджає про туман в Україні

09:30, 20 жовтня 2017
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Сьогодні, 20 жовтня, в Україні очікується туман.

В Україні очікується туман / УНІАН
В Україні очікується туман / УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +23° (карта)

"Вранці 20 жовтня в Україні тумани, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю до багатьох регіонів України прийде похолодання. За словами синоптика Наталії Діденко, північний холод почне витискати тепле повітря на південь і температура повітря знизиться. Більш відчутне похолодання прийде до України на вихідних.

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