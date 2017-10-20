Біля берегів Японії стався потужний землетрус

19 жовтня біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Підземні поштовхи були зафіксовані недалеко від японського острова Амаміосіма на півдні префектури Кагосіма. Про це передає Xinhua з посиланням на метеорологічну службу Японії.

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Землетрус стався о 18:02 за місцевим часом, епіцентр знаходився в точці з координатами 28,3 градуса північної широти і 131,5 градуса східної довготи. Вогнище залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило, метеорологічна служба не поширювала попередження про цунамі.

Нагадаємо, 19 жовтня біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,6.