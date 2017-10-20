Повені охопили острів Тринідад (відео)

11:28, 20 жовтня 2017
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Центральні та південні частини острова Тринідад у Карибському морі виявилися затопленими.

Повінь на острові Тринідад / Trinidad and Tobago Weather Center, Mitra Jaglal
Повінь на острові Тринідад / Trinidad and Tobago Weather Center, Mitra Jaglal

До повеней призвели проливні дощі. Водою затопило будинки та проїжджі частини, повідомляє Loop Trinidad & Tobago.

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Інформації про постраждалих наразі не надходила. Збитки, завдані повенями острову, ще належить оцінити.

Нагадаємо, сильний дощ викликав повені на філіппінському острові Мінданао. У результаті негоди померла одна людина. Більше 12 тисяч місцевих мешканців були евакуйовані.

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