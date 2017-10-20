Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)

12:00, 20 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних до України прийдуть похолодання і дощі. На сході очікуються заморозки.

На вихідних в Україні похолодає / УНІАН
На вихідних в Україні похолодає / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, 0°...+8°.

У Львові завтра злива, вночі +5°, вдень +16°. У неділю хмарно, +5°...+13°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +23° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +15°, дощ. У неділю вночі +6°, вдень +12°, без опадів.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +8°...+11°. У неділю до +10°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю +7°...+12°, можливий дощ.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю -5°...+7°, хмарно з проясненнями.

Прогноз на 21 жовтня / УНІАН
Прогноз на 21 жовтня / УНІАН
Прогноз на 22 жовтня / УНІАН
Прогноз на 22 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура повітря 0°...+9°.

У Сімферополі завтра без опадів, +7°...+19°. У неділю +7°...+14°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +8°, вдень +17°. У неділю також очікуються опади, температура до +11°.

У Краматорську в суботу без соадков, температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю температура до +9°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю -2°...+9°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень +10°.

У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +8°, вдень +20°. У неділю хмарно, вночі +6°, вдень до +14°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +19°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +5° ...+15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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