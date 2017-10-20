Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних до України прийдуть похолодання і дощі. На сході очікуються заморозки.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, 0°...+8°.
У Львові завтра злива, вночі +5°, вдень +16°. У неділю хмарно, +5°...+13°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +23° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +15°, дощ. У неділю вночі +6°, вдень +12°, без опадів.
У Вінниці в суботу злива, температура повітря +8°...+11°. У неділю до +10°, хмарно з проясненнями.
Одеситам на вихідних мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю +7°...+12°, можливий дощ.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю -5°...+7°, хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура повітря 0°...+9°.
У Сімферополі завтра без опадів, +7°...+19°. У неділю +7°...+14°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +8°, вдень +17°. У неділю також очікуються опади, температура до +11°.
У Краматорську в суботу без соадков, температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю температура до +9°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю -2°...+9°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень +10°.
У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +8°, вдень +20°. У неділю хмарно, вночі +6°, вдень до +14°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +19°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +5° ...+15°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°