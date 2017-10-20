У Пекіні продовжили дію "помаранчевого" рівня небезпеки через туман

Через сильний туман у Пекіні продовжує діяти "помаранчевий" рівень небезпеки.

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Туман охопив китайську столицю 19 жовтня, у місті низька видимість, передає "РИА Новости" з посиланням на метеорологічне управління Пекіна.

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Через туман на під'їзді до міста закрили ділянки кількох швидкісних шосе, у тому числі траси Пекін-Гонконг-Макао (G4), швидкісної залізниці Пекін-Куньмін (G5), дороги Пекін-Харбін (G1), траси Пекіy-Тайбей (G3).

Нагадаємо, 972 тис. людей постраждали від тайфуну "Ханун" в Китаї. "Ханун" накрив провінції Гуандун, Хайнань, Чжецзян, Фуцзянь і Гуансі-Чжуанський автономний район.