У Пекіні продовжили дію "помаранчевого" рівня небезпеки через туман

13:43, 20 жовтня 2017
1843
0

Через сильний туман у Пекіні продовжує діяти "помаранчевий" рівень небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Туман охопив китайську столицю 19 жовтня, у місті низька видимість, передає "РИА Новости" з посиланням на метеорологічне управління Пекіна.

Гідрометцентр попереджає про туман в Україні

Через туман на під'їзді до міста закрили ділянки кількох швидкісних шосе, у тому числі траси Пекін-Гонконг-Макао (G4), швидкісної залізниці Пекін-Куньмін (G5), дороги Пекін-Харбін (G1), траси Пекіy-Тайбей (G3).

Нагадаємо, 972 тис. людей постраждали від тайфуну "Ханун" в Китаї. "Ханун" накрив провінції Гуандун, Хайнань, Чжецзян, Фуцзянь і Гуансі-Чжуанський автономний район.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
756 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин