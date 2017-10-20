У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3

14:17, 20 жовтня 2017
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У п'ятницю, 20 жовтня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,3.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / WestEastSouthNorth
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / WestEastSouthNorth

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Мехіко почали зносити пошкоджені землетрусом будівлі

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північний схід від міста Лае. Осередок землетрусу залягав на глибині 189,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.

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