У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3

У п'ятницю, 20 жовтня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,3.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / WestEastSouthNorth

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північний схід від міста Лае. Осередок землетрусу залягав на глибині 189,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.