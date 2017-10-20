Великобританія готується до шторму "Брайан"

На вихідних шторм "Брайан" досягне берегів Великобританії та Ірландії.

На Британію насувається шторм "Брайан" / youtube.com Met Office - Weather

Метеорологи оголосили "жовте" попередження про сильний вітер і можливість повеней в Англії та Уельсі, повідомляє BBC.

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У той же час в Ірландії діє "помаранчеве" попередження.

Очікується, що шторм, швидкість якого може досягти 112 км/год, вдарить по узбережжю Ірландії рано вранці 20 жовтня. Пізніше "Брайан" перейде до Англії і Уельсу.

Нагадаємо, через ураган "Офелія" у Великобританії та Ірландії загинуло як мінімум три людини, сотні тисяч будинків залишилися без електрики.