Збиток від лісових пожеж у Каліфорнії перевищив $1 мільярд
Збиток від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склав $1,045 мільярда.
Про це повідомив страховий комісар з департаменту страхування штату Дейв Джонс.
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"Очікується, що цифри збільшаться, бо надходить все більше заяв про збитки, але, за попередніми даними, збиток склав 1,045 мільярда доларів", - цитує "РИА Новости" повідомлення на сайті департаменту страхування.
Внаслідок пожеж більше п'яти тисяч будинків були повністю знищені, більше чотирьох тисяч – частково. Крім того, вогонь знищив більше трьох тисяч автомобілів.
Нагадаємо, щонайменше 40 осіб загинули, ще 7 вважаються зниклими безвысти в результаті лісових пожеж в Португалії та Іспанії.
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