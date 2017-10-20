Збиток від лісових пожеж у Каліфорнії перевищив $1 мільярд

Збиток від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склав $1,045 мільярда.

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Про це повідомив страховий комісар з департаменту страхування штату Дейв Джонс.

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"Очікується, що цифри збільшаться, бо надходить все більше заяв про збитки, але, за попередніми даними, збиток склав 1,045 мільярда доларів", - цитує "РИА Новости" повідомлення на сайті департаменту страхування.

Внаслідок пожеж більше п'яти тисяч будинків були повністю знищені, більше чотирьох тисяч – частково. Крім того, вогонь знищив більше трьох тисяч автомобілів.

Нагадаємо, щонайменше 40 осіб загинули, ще 7 вважаються зниклими безвысти в результаті лісових пожеж в Португалії та Іспанії.