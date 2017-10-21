Потужний тайфун "Лан" наближається до берегів Японії

Тайфун впритул наблизиться до японських островів у ніч на неділю

Тайфун "Лан" на схід від Філіппін / фото NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team

Потужний тайфун "Лан", що став 21-м у цьому сезоні в Тихому океані, просувається на північний схід і найближчим часом впритул наблизиться до берегів японських островів Дайто (префектура Окінава).

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За даними Японського метеорологічного агентства, наразі "Лан" знаходиться над Філіппінським морем і рухається в бік Японії зі швидкістю приблизно 15 км/год, передає ТАСС.

Тайфун "Лан" з метеосупутника Himawari на геостаціонарній орбіті / фото jma.go.jp

За прогнозом синоптиків, тайфун впритул наблизиться до японських островів у ніч на неділю, після чого продовжить рух у тому ж напрямку і протягом кількох днів накриє східну частину острова Сікоку та центральні райони Японії, включаючи столичний регіон.

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Наразі швидкість вітру в центрі "Лана", за даними метеорологів, становить близько 50 м/с, а поривів - 70 м/с. В радіусі 280 км від центру тайфуну швидкість вітру складає близько 25 м/с, попереджають синоптики.

"Око" тайфуна "Лан" / фото NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team

Проходження "Лана" призведе до рясних опадів. Так, тільки до ранку неділі на островах Амамі (префектура Кагосіма) випаде до 250 мм опадів, а в центральному регіоні Токай до 23 жовтня цей показник може досягти 500 мм. Це може призвести до зсувів і розливу річок, що в багатьох районах Японії представляє велику небезпеку для населення.