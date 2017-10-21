Потужний тайфун "Лан" наближається до берегів Японії
Тайфун впритул наблизиться до японських островів у ніч на неділю
Потужний тайфун "Лан", що став 21-м у цьому сезоні в Тихому океані, просувається на північний схід і найближчим часом впритул наблизиться до берегів японських островів Дайто (префектура Окінава).
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За даними Японського метеорологічного агентства, наразі "Лан" знаходиться над Філіппінським морем і рухається в бік Японії зі швидкістю приблизно 15 км/год, передає ТАСС.
За прогнозом синоптиків, тайфун впритул наблизиться до японських островів у ніч на неділю, після чого продовжить рух у тому ж напрямку і протягом кількох днів накриє східну частину острова Сікоку та центральні райони Японії, включаючи столичний регіон.
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Наразі швидкість вітру в центрі "Лана", за даними метеорологів, становить близько 50 м/с, а поривів - 70 м/с. В радіусі 280 км від центру тайфуну швидкість вітру складає близько 25 м/с, попереджають синоптики.
Проходження "Лана" призведе до рясних опадів. Так, тільки до ранку неділі на островах Амамі (префектура Кагосіма) випаде до 250 мм опадів, а в центральному регіоні Токай до 23 жовтня цей показник може досягти 500 мм. Це може призвести до зсувів і розливу річок, що в багатьох районах Японії представляє велику небезпеку для населення.
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