Синоптики прогнозують різке похолодання на всій території України

Середня температура по країні буде коливатися в межах + 9 ... + 11 градусів.

Практично на свій території країни варто очікувати нічні і ранкові тумани / фото УНІАН

Погода в неділю, 22 жовтня в Україні буде холодною та подекуди дощовою. Бабине літо остаточно покине країну. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Середня температура по країні буде коливатися в межах + 9 ... + 11 градусів.

Так, 22 жовтня в більшості областей вдень буде хмарно і час від часу буде з'являтися сонце. Дощитиме лише на сході. Там температура знизиться і буде коливатися в межах + 7 ... + 9 градусів тепла.

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Вночі температура сягатиме +4 ... + 7 градусів тепла. Найтепліше буде у південній частині до +12 градусів.

У центрі України буде прохолодно – + 7 ... + 8 градусів і вітряно – до 10 м / с.

Найхолоднішу погоду прогнозують в Сумах – до +5 ... + 7 градусів тепла і в Чернігові – +6 ... + 8 градусів.

На заході вдень очікується без опадів. Температура прогріється до +11 ... + 14 градусів тепла.

Практично на свій території країни варто очікувати нічні і ранкові тумани.

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Народний синоптик Наталка Діденко теж попереджає про прихід дощів до України.

"Дощі вже в Україні розпочалися. Переміщуються в східному напрямку, надвечір та вночі накриють Київ. Завтра захід та північ вже будуть поза фронтом, тому можна йти гуляти без парасоль. А у східних областях, на півдні та в центрі (окрім Вінниччини) пройдуть у неділю дощі. Південь та захід ще потримають тепліше повітря, +12+16 градусів. А ось на решті території - холодно, завтра вдень +8+11 градусів".

"У Києві. Сьогодні вже наближається до столиці дощ і пополиває у нічні години. Але вдень у неділю повинно прояснити, буде без опадів. Проте одягайтеся тепліше, бо максимальна температура повітря лише близько +8 градусів. У понеділок буде ще холодніше", - зазначила синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 22 жовтня, в містах України:

Ужгород – +12...+14

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +5...+7

Полтава – +7...+9

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +7...+9

Київ – +7...+9