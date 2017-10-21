Синоптики прогнозують різке похолодання на всій території України
Середня температура по країні буде коливатися в межах + 9 ... + 11 градусів.
Погода в неділю, 22 жовтня в Україні буде холодною та подекуди дощовою. Бабине літо остаточно покине країну. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Середня температура по країні буде коливатися в межах + 9 ... + 11 градусів.
Так, 22 жовтня в більшості областей вдень буде хмарно і час від часу буде з'являтися сонце. Дощитиме лише на сході. Там температура знизиться і буде коливатися в межах + 7 ... + 9 градусів тепла.
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Вночі температура сягатиме +4 ... + 7 градусів тепла. Найтепліше буде у південній частині до +12 градусів.
У центрі України буде прохолодно – + 7 ... + 8 градусів і вітряно – до 10 м / с.
Найхолоднішу погоду прогнозують в Сумах – до +5 ... + 7 градусів тепла і в Чернігові – +6 ... + 8 градусів.
На заході вдень очікується без опадів. Температура прогріється до +11 ... + 14 градусів тепла.
Практично на свій території країни варто очікувати нічні і ранкові тумани.
Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме "бабине літо"
Народний синоптик Наталка Діденко теж попереджає про прихід дощів до України.
"Дощі вже в Україні розпочалися. Переміщуються в східному напрямку, надвечір та вночі накриють Київ. Завтра захід та північ вже будуть поза фронтом, тому можна йти гуляти без парасоль. А у східних областях, на півдні та в центрі (окрім Вінниччини) пройдуть у неділю дощі. Південь та захід ще потримають тепліше повітря, +12+16 градусів. А ось на решті території - холодно, завтра вдень +8+11 градусів".
"У Києві. Сьогодні вже наближається до столиці дощ і пополиває у нічні години. Але вдень у неділю повинно прояснити, буде без опадів. Проте одягайтеся тепліше, бо максимальна температура повітря лише близько +8 градусів. У понеділок буде ще холодніше", - зазначила синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 22 жовтня, в містах України:
Ужгород – +12...+14
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +6...+8
Суми – +5...+7
Полтава – +7...+9
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +7...+9
Київ – +7...+9
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°