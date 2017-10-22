На Британію обрушився шторм "Браян" (фото, відео)

Залізничні компанії повідомили, що погода може вплинути на рух поїздів, у деяких районах встановлені спеціальні обмеження швидкості.

Ілюстрація REUTERS

Шторм "Браян" обрушився на Британію сильним вітром і високими хвилями. Втім, очікувалося, що удар стихії буде ще сильнішим.

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Пориви вітру швидкістю до 112 км/год були зафіксовані в суботу вранці, синоптики попереджають про загрозу підтоплень, відключень електроенергії і проблеми з транспортним сполученням.

Попередження "жовтого" рівня про сильний вітер діють в районі Уельсу, півдня та центру Англії. По всій Англії діють сім попереджень про можливі затоплення, стільки ж попереджень були випущені і в Уельсі, пише «Російська служба Бі-бі-сі».

Ілюстрація REUTERS

Раніше цього тижня три людини загинули, а сотні тисяч людей - в основному в Ірландії - залишилися без електрики після того, як буревій "Офелія", який ослаб до рівня шторму, обрушився на Британські острови.

Сильний вітер і високі хвилі через новий шторм досягли західного узбережжя Ірландії в п'ятницю ввечері.

Пориви вітру досягали швидкості 130 км/год, повідомляли ірландські синоптики, в деяких районах повідомлялося про підтоплення через підняття рівень води в річці Шаннон.

Влада випустила "помаранчеве" попередження - друге за рівнем небезпеки - для семи ірландських округів і порадила автомобілістам бути уважними, оскільки дерева, ослаблені ще минулим штормом, можуть впасти. Однак очікується, що пориви вітру будуть все ж не такими сильними, ніж через "Офелію".

В Корнуоллі були встановлені бар'єри від повені, щоб захистити прибережні міста. В Уельсі потяги і пороми скасовані, закриті дороги біля моря. Найсильніший порив вітру був зафіксований в Мамблсі, на захід від Суонсі, - він становив 114 км/ч.

Ілюстрація REUTERS

Влада Уельсу заявила, що прибережні райони, швидше за все, будуть "надзвичайно небезпечними у ці вихідні", швидкість вітру може перевищувати 100 км/ч.

Крім попередження про затоплення, Агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що в 40 районах підтоплення теоретично можливі, більшість з них знаходяться на заході і південно-заході Англії.

Залізничні компанії повідомили, що погода може вплинути на рух поїздів, у деяких районах встановлені спеціальні обмеження швидкості.