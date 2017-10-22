На Карпати завтра обрушаться сильні зливи

23 жовтня у Карпатському регіоні сильні дощі.

ДСНС попереджає про сильні дощі у Карпатському регіоні / Фото УНІАН

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні дощі у Карпатському регіоні у понеділок, 23 жовтня. Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

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«23 жовтня у Карпатському регіоні сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Британію обрушився шторм "Брайан".