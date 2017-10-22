З понеділка на українців чекає різке похолодання
На Київщині, Чернігівщині, у Сумській і Харківській областях вночі очікують заморозки.
У понеділок, 23 жовтня, західну частину України заллють дощі, а стовпчики термометрів місцями опустяться до мінусових позначок.
За прогнозами Укргідрометцентру, з початком нового тижня Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області накриють дощі.
В інших областях опадів не прогнозують, проте очікується різке зниження температури.
Так, наприклад, на Київщині, Чернігівщині, у Сумській і Харківській областях вночі очікують заморозки.
Найтепліше буде в південних областях, там вдень повітря прогріється навіть до 14 градусів тепла.
На Карпати завтра обрушаться сильні зливи
Прогноз погоди на понеділок, 24 жовтня, в містах України:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львів – + 5 ... + 7
Івано-Франківськ – + 5 ... + 7
Тернопіль – + 5 ... + 7
Чернівці – + 5 ... + 7
Хмельницький – + 5 ... + 7
Луцьк – + 5 ... + 7
Рівне – + 5 ... + 7
Житомир – + 5 ... + 7
Вінниця – +6 ... +8
Одеса – + 11 ... + 13
Миколаїв – + 10 ... + 12
Херсон – + 11 ... + 13
Сімферополь – + 12 ... + 14
Кропивницький – + 6 ... + 8
Черкаси – + 5 ... + 7
Чернігів – + 4 ... + 6
Суми – +3 ... + 5
Полтава – + 5 ... + 7
Дніпро – + 7 ... + 9
Запоріжжя – +9 ... + 11
Донецьк – + 7 ... + 9
Луганськ – + 5 ... + 7
Харків – + 4 ... + 6
Київ – +6 ... +8
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
-
Луганськ+28°... +12°
-
Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+29°... +12°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+25°... +9°
-
Тернопіль+28°... +12°
-
Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°