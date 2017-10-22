З понеділка на українців чекає різке похолодання

На Київщині, Чернігівщині, у Сумській і Харківській областях вночі очікують заморозки.

У деяких областях вночі очікують заморозки / фото getbg.net

У понеділок, 23 жовтня, західну частину України заллють дощі, а стовпчики термометрів місцями опустяться до мінусових позначок.

За прогнозами Укргідрометцентру, з початком нового тижня Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області накриють дощі.

В інших областях опадів не прогнозують, проте очікується різке зниження температури.

Так, наприклад, на Київщині, Чернігівщині, у Сумській і Харківській областях вночі очікують заморозки.

Найтепліше буде в південних областях, там вдень повітря прогріється навіть до 14 градусів тепла.

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Прогноз погоди на понеділок, 24 жовтня, в містах України:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львів – + 5 ... + 7

Івано-Франківськ – + 5 ... + 7

Тернопіль – + 5 ... + 7

Чернівці – + 5 ... + 7

Хмельницький – + 5 ... + 7

Луцьк – + 5 ... + 7

Рівне – + 5 ... + 7

Житомир – + 5 ... + 7

Вінниця – +6 ... +8

Одеса – + 11 ... + 13

Миколаїв – + 10 ... + 12

Херсон – + 11 ... + 13

Сімферополь – + 12 ... + 14

Кропивницький – + 6 ... + 8

Черкаси – + 5 ... + 7

Чернігів – + 4 ... + 6

Суми – +3 ... + 5

Полтава – + 5 ... + 7

Дніпро – + 7 ... + 9

Запоріжжя – +9 ... + 11

Донецьк – + 7 ... + 9

Луганськ – + 5 ... + 7

Харків – + 4 ... + 6

Київ – +6 ... +8