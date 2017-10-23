На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4
Епіцентр землетрусу знаходився за два кілометри на південний захід від міста Путол.
22 жовтня на філіппінському острові Лусон стався землетрус магнітудою 5,4.
Про це пише інтернет-ресурс earthquaketrack.com, який відслідковує інформацію про землетруси по всій планеті.
Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за два кілометри на південний захід від міста Путол і в 50 кілометрах на південний захід від столиці Філіппін Маніли.
Біля берегів Японії стався потужний землетрус
Осередок землетрусу залягав на глибині 198 кілометрів.
Інформація про руйнування, жертви і поранених поки відсутня.
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