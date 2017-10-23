На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4

02:27, 23 жовтня 2017
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Епіцентр землетрусу знаходився за два кілометри на південний захід від міста Путол.

Інформація про руйнування, жертви і поранених поки відсутня / Скріншот earthquaketrack.com
Інформація про руйнування, жертви і поранених поки відсутня / Скріншот earthquaketrack.com

22 жовтня на філіппінському острові Лусон стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це пише інтернет-ресурс earthquaketrack.com, який відслідковує інформацію про землетруси по всій планеті.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за два кілометри на південний захід від міста Путол і в 50 кілометрах на південний захід від столиці Філіппін Маніли. 

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Осередок землетрусу залягав на глибині 198 кілометрів.

Інформація про руйнування, жертви і поранених поки відсутня. 

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