В Україні сьогодні похолодає, практично без опадів (карта)

08:00, 23 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.

Сьогодні В Україні похолодає / УНІАН
Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

На заході України в понеділок пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +12°.

У північних областях сонячно. Температура до +7°. У центрі без опадів, температура до +9°.

Прогноз на 23 жовтня / УНІАН
Прогноз на 23 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 жовтня — Євлампії. Якщо на Євлампію ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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