У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня у столиці без опадів, вдень до +7°.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер східний та південно-східний, до 4.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:51.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.

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