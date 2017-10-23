У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

08:30, 23 жовтня 2017
1614
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня у столиці без опадів, вдень до +7°.

Сьогодні В Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер східний та південно-східний, до 4.0 м/с.

В Україні сьогодні похолодає, практично без опадів (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:51.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
756 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин