Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі в Карпатах

09:34, 23 жовтня 2017
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Сьогодні, 23 жовтня, у Карпатах очікуються сильні дощі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

"23 жовтня в Карпатському регіоні сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.

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