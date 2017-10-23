Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі в Карпатах

Сьогодні, 23 жовтня, у Карпатах очікуються сильні дощі.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"23 жовтня в Карпатському регіоні сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.