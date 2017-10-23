Синоптики розповіли, коли в Україні випаде сніг

У деяких областях України сніг випаде вже завтра, 24 жовтня.

Мокрий сніг в Україні очікують уже завтра / УНІАН

Цього тижня в Україні місцями пройде сніг. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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У вівторок, 24 жовтня, у Волинській, Рівненській, Житомирській областях очікується дощ з мокрим снігом. 25 грудня мокрий сніг очікується на сході України: у Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.