Синоптики розповіли, коли в Україні випаде сніг

10:36, 23 жовтня 2017
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У деяких областях України сніг випаде вже завтра, 24 жовтня.

Мокрий сніг в Україні очікують уже завтра / УНІАН
Мокрий сніг в Україні очікують уже завтра / УНІАН

Цього тижня в Україні місцями пройде сніг. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

У вівторок, 24 жовтня, у Волинській, Рівненській, Житомирській областях очікується дощ з мокрим снігом. 25 грудня мокрий сніг очікується на сході України: у Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +12°.

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