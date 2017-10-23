П'ятеро людей стали жертвами тайфуну "Лан" в Японії
П'ять осіб загинули, 85 постраждали через тайфун "Лан" в Японії.
У місті Фукуока місцевий житель був роздавлений будівельними лісами, збитими шквалистим вітром. У місті Кішівада на острові Хонсю потонула жінка, чий автомобіль потоками води змило в річку. Ще три людини загинули в результаті обвалів і повеней, передає ТАСС з посиланням на японський телеканал NHK.
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23 жовтня в префектурі Фукусіма більше 81 тисячі мають евакуюватися через загрозу повеней, викликаних сильними дощами.
Зараз в Японії продовжують йти зливи, викликані тайфуном, у деяких місцях за останні 72 години випало більше 800 мм опадів.
Нагадаємо, центральні та південні частини острова Тринідад у Карибському морі виявилися затопленими.
Японію накрив потужний тайфун "Лан"
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