Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.

Цього тижня в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі. На сході до +8°, на заході до +10°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +8°, на півночі до +6°. На півдні – до +14°.

Прогноз на 23 жовтня / УНІАН

У вівторок, 24 жовтня, в Україні практично без опадів. На півдні до +15°, в інших регіонах +5°...+9°.

Прогноз на 24 жовтня / УНІАН

У середу, 25 жовтня, без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°. В інших регіонах до +8°.

Прогноз на 25 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +1°...+9°, вдень на заході до +16°.

Прогноз на 26 жовтня / УНІАН

У п'ятницю по всій країні очікуються дощі, в більшості областей трохи потеплішає. На півдні до +17°, в інших регіонах +9°...+14°.

Прогноз на 27 жовтня / УНІАН

28 та 29 жовтня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до -1°, на решті території 0°...+7°. Вдень температура по країні +6°...+1°. У неділю вночі на заході та сході до 0°, вдень в Україні +4°...+13°.

Прогноз на 28 жовтня / УНІАН

Прогноз на 29 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

23 жовтня — Євлампії. Якщо на Євлампію ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду).

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25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений.

26 жовтня — муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби. 27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Погана осінь — дощова весна.

28 жовтня — Євфімії (Юхима). Якщо сонце сходить, а над ним хмара — хорошої погоди не чекай. Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір. 29 жовтня — муч. Лонгина, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий — можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди.

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