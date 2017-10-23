Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі. На сході до +8°, на заході до +10°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +8°, на півночі до +6°. На півдні – до +14°.
У вівторок, 24 жовтня, в Україні практично без опадів. На півдні до +15°, в інших регіонах +5°...+9°.
У середу, 25 жовтня, без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°. В інших регіонах до +8°.
У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +1°...+9°, вдень на заході до +16°.
У п'ятницю по всій країні очікуються дощі, в більшості областей трохи потеплішає. На півдні до +17°, в інших регіонах +9°...+14°.
28 та 29 жовтня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до -1°, на решті території 0°...+7°. Вдень температура по країні +6°...+1°. У неділю вночі на заході та сході до 0°, вдень в Україні +4°...+13°.
Народний прогноз
23 жовтня — Євлампії. Якщо на Євлампію ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду).
В Україні сьогодні похолодає, практично без опадів (карта)
25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений.
26 жовтня — муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби. 27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Погана осінь — дощова весна.
28 жовтня — Євфімії (Юхима). Якщо сонце сходить, а над ним хмара — хорошої погоди не чекай. Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір. 29 жовтня — муч. Лонгина, сотника. Якщо місяць на Лонгіна блідий — можливі мороз і сніг. Сонце бреде в хмарах, як в тумані, — до негоди.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°