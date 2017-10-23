У Малайзії в результаті обвалу гірських порід загинули 11 людей

У результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.

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Наразі рятувальники виявили дев'ять тіл загиблих, повідомляє Xinhua з посиланням на протипожежне відомство Малайзії.

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Рятувальникам вдалося встановити особи семи загиблих - це громадяни М'янми, Індонезії та Бангладеш, особи ще двох людей з'ясовуються.

Нагадаємо, 48 людей загинули в результаті повені в північних і центральних провінціях В'єтнаму.