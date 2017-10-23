У понеділок, 23 жовтня, на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води.

На Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"23 жовтня на річках Закарпатської області будуть відбуватись підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м в межах кореневих берегів (в межах русла, без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.