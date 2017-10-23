Цього тижня у Києві пройде мокрий сніг

У четвер, 26 жовтня, у Києві пройде мокрий сніг.

Цього тижня у Києві очікується мокрий сніг / УНІАН

Цього тинжя у столиці очікується перший сніг. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 26 жовтня у Києві очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 26 жовтня 0-2° тепла, вдень - 6-8°.

Завтра, 24 жовтня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

Нагадаємо, у вівторок, 24 жовтня, у Волинській, Рівненській, Житомирській областях очікується дощ з мокрим снігом.