У Чилі стався землетрус

15:42, 23 жовтня 2017
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У понеділок, 23 жовтня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,5.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 81 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 15,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.

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