У понеділок, 23 жовтня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,5.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 81 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 15,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.