В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (відеопрогноз)

16:30, 23 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +15°.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

Цього тижня у Києві пройде мокрий сніг

На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень +8°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +7°.

За народним прогнозом, 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). 

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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