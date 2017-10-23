У Києві завтра буде хмарно, температура до +6°

17:00, 23 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 жовтня, у столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt
У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +1°. Вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.

Цього тижня у Києві пройде мокрий сніг

Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 17:49.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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