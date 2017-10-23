Кліматологи розповіли, коли до Києва прийде справжня зима

У столиці закінчився безморозний період, а зима прийде не раніше 26 листопада.

Прихід зими очікується не раніше 26 листопада / фото УНІАН

23 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до -1,9º, а це означає, що закінчився безморозний період, який тривав з 21 квітня – загалом 184 дні. Про це повідомили у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

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Кліматологи нагадали, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, до її офіційного початку ще далеко, адже справжня зима розпочнеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. За середніми кліматичними термінами, це має відбутись не раніше 26 листопада", - розповіли в обсерваторії.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 26 жовтня, у Києві пройде мокрий сніг.