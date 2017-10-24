Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде у Чернівецькій області - до +8°.

У північних областях хмарно. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +8°.

Прогноз на 24 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду).

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