У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 жовтня, у столиці пройде дощ, вдень до +6°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +1°. Вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 17:49.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +15°.

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