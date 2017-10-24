На Філіппінах стався землетрус

09:35, 24 жовтня 2017
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У понеділок, 23 жовтня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,5.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 12 км на північний схід від міста Калапан. Осередок землетрусу залягав на глибині 107,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для житла після потужного землетрусу.

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