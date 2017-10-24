На південному сході США пронеслися кілька торнадо (фото, відео)

10:39, 24 жовтня 2017
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В американських штатах Північна Кароліна і Південна Кароліна пронеслися кілька торнадо.

Наслідки торнадо у США / twitter.com @LDENBERG
Наслідки торнадо у США / twitter.com @LDENBERG

Чотири торнадо зафіксували в Південній Кароліні: три в окрузі Спартанбург і один – в окрузі Черокі, повідомляє The Weather Channel.

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 15 осіб

Три торнадо зафіксували в різних районах штату Північна Кароліна. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 13 осіб отримали травми різної тяжкості в місті Талса (штат Оклахома) в результаті торнадо.

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