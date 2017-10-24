На південному сході США пронеслися кілька торнадо (фото, відео)

В американських штатах Північна Кароліна і Південна Кароліна пронеслися кілька торнадо.

Наслідки торнадо у США / twitter.com @LDENBERG

Чотири торнадо зафіксували в Південній Кароліні: три в окрузі Спартанбург і один – в окрузі Черокі, повідомляє The Weather Channel.

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Три торнадо зафіксували в різних районах штату Північна Кароліна. Інформації про постраждалих не надходило.

Lots of flooding in and around Бун. Multiple roads closed. Stranded cars in parking lots. @WataugaRoads @JasonBoyerWLOS @wxbrad pic.twitter.com/G9Haofra8t — Montana Eck (@moaleck) October 23, 2017

Нагадаємо, 13 осіб отримали травми різної тяжкості в місті Талса (штат Оклахома) в результаті торнадо.