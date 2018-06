На південному сході США пронеслися кілька торнадо (фото, відео)

Чотири торнадо зафіксували в Південній Кароліні: три в окрузі Спартанбург і один – в окрузі Черокі, повідомляє The Weather Channel.

Три торнадо зафіксували в різних районах штату Північна Кароліна. Інформації про постраждалих не надходило.

Lots of flooding in and around Бун. Multiple roads closed. Stranded cars in parking lots. @WataugaRoads @JasonBoyerWLOS @wxbrad pic.twitter.com/G9Haofra8t