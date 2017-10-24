На південному сході США пронеслися кілька торнадо (фото, відео)
В американських штатах Північна Кароліна і Південна Кароліна пронеслися кілька торнадо.
Чотири торнадо зафіксували в Південній Кароліні: три в окрузі Спартанбург і один – в окрузі Черокі, повідомляє The Weather Channel.
Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 15 осіб
Три торнадо зафіксували в різних районах штату Північна Кароліна. Інформації про постраждалих не надходило.
Lots of flooding in and around Бун. Multiple roads closed. Stranded cars in parking lots. @WataugaRoads @JasonBoyerWLOS @wxbrad pic.twitter.com/G9Haofra8t— Montana Eck (@moaleck) October 23, 2017
Tornado Damage Around Spartanburg, SC— LiveStormChasers (@LiveStormChaser) October 23, 2017
Video Provided By: Willie Watts#SCwx #Spartanburg pic.twitter.com/UeXjUXop5c
Нагадаємо, 13 осіб отримали травми різної тяжкості в місті Талса (штат Оклахома) в результаті торнадо.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°
Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +17 °
Вологість: 63 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин