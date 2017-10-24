Під кінець тижня всю Україну охоплять дощі - синоптик

11:36, 24 жовтня 2017
12140
0

У п’ятницю дощі охоплять всю Україну.

Україну охоплять дощі / УНІАН
Україну охоплять дощі / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +6°

"Вже у четвер повітря стане теплішим, але й дощі підсунуться ближче: спочатку на заході та півночі, а вже у п'ятницю волога погода охопить більшу частину України", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 24 жовтня, погода в Україні суттєво не зміниться. Лише у східних областях пройде невеликий дощ, на Луганщині можливий мокрий сніг.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин