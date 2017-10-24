Під кінець тижня всю Україну охоплять дощі - синоптик

У п’ятницю дощі охоплять всю Україну.

Україну охоплять дощі / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Вже у четвер повітря стане теплішим, але й дощі підсунуться ближче: спочатку на заході та півночі, а вже у п'ятницю волога погода охопить більшу частину України", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 24 жовтня, погода в Україні суттєво не зміниться. Лише у східних областях пройде невеликий дощ, на Луганщині можливий мокрий сніг.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.