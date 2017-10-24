Північний захід Італії охопили лісові пожежі

12:35, 24 жовтня 2017
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На північному заході Італії швидко поширюються лісові пожежі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Валь-ді-Сузі через сильні пожежі евакуювали 50 людей, повідомляє Euronews.

У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

Пожежа почалася 22 жовтня, вогонь став швидко поширюватися. Його поширенню сприяли сильний вітер і незвично суха погода. Вогонь вже знищив сотні гектарів лісу, пожежникам поки не вдається взяти ситуацію під контроль.

Нагадаємо, збитки від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склав $1,045 мільярда.

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