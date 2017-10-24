У Монголії загинули десять альпіністів

13:36, 24 жовтня 2017
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У Монголії рятувальники виявили тіла десяти альпіністів, які здійснювали підйом на вершину гори Отгонтенгер.

У Монголії загинули альпіністи / alp.org.ua
У Монголії загинули альпіністи / alp.org.ua

22 жовтня в горах зникли безвісти 17 осіб, тіла 10 з них рятувальники виявили 23 жовтня, повідомляє Montsame.

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Альпіністи зникли на зворотному шляху через лавину. Через обмежену видимість пошукову операцію вдалося розпочати тільки вранці 23 жовтня.

Відзначається, що з 2015 року сходження на вершину гори Отгонтенгер заборонено наказом міністра навколишнього середовища і туризму Монголії.

Нагадаємо, у результаті сходження сніжної лавини у французькій Савойї на сході країни загинули щонайменше три людини.

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