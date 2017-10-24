У шести областях України оголосили штормове попередження на 25 жовтня

14:32, 24 жовтня 2017
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У середу, 25 жовтня, на півдні та сході очікується сильний вітер.

На півдні та сході України очікується сильний вітер / УНІАН
На півдні та сході України очікується сильний вітер / УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +6°

"25 жовтня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні практично без опадів, на півдні до +15°. Зокрема, на сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність.

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