В Індонезії пройшли відразу три водяних смерчі (відео)

У Джакарті пройшли кілька водяних смерчів.

У Джакарті промайнуло кілька водяних смерчів / Strange sounds

Повітряно-водяні стовпи, які спускалися з хмар, зняли по дорозі на роботу мешканці Джакарти, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також Біля берегів Сочі спостерігали відразу 9 смерчів (фото, відео)

Унікальний феномен вже прокоментував представник агентства з надзвичайних ситуацій. За його словами, це ще одне свідчення того, що природа змінилася і екстремальні погодні явища трапляються все частіше.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра почав виверження вулкана Сінабунг.