В Індонезії пройшли відразу три водяних смерчі (відео)
У Джакарті пройшли кілька водяних смерчів.
Повітряно-водяні стовпи, які спускалися з хмар, зняли по дорозі на роботу мешканці Джакарти, йдеться в сюжеті ТСН.
Біля берегів Сочі спостерігали відразу 9 смерчів (фото, відео)
Унікальний феномен вже прокоментував представник агентства з надзвичайних ситуацій. За його словами, це ще одне свідчення того, що природа змінилася і екстремальні погодні явища трапляються все частіше.
В Індонезії пройшли відразу три водяних смерчу
Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра почав виверження вулкана Сінабунг.
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