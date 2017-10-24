В Індонезії пройшли відразу три водяних смерчі (відео)

15:46, 24 жовтня 2017
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У Джакарті пройшли кілька водяних смерчів.

У Джакарті промайнуло кілька водяних смерчів / Strange sounds
У Джакарті промайнуло кілька водяних смерчів / Strange sounds

Повітряно-водяні стовпи, які спускалися з хмар, зняли по дорозі на роботу мешканці Джакарти, йдеться в сюжеті ТСН.

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Унікальний феномен вже прокоментував представник агентства з надзвичайних ситуацій. За його словами, це ще одне свідчення того, що природа змінилася і екстремальні погодні явища трапляються все частіше.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра почав виверження вулкана Сінабунг.

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