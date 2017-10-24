В Україні завтра збережеться холодна погода, практично без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура вдень до +5°.

За народним прогнозом, 25 жовтня — Прова, Андроніка. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений.

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