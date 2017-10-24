У Києві завтра без опадів, температура до +4°
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня у столиці без опадів, вдень до +4°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер східний та північно-східний, до 2.7 м/с.
Під кінець тижня всю Україну охоплять дощі - синоптик
Сонце в столиці зійде у 07:36, а зайде у 17:47.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Львів+25°... +12°
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Миколаїв+27°... +20°
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