Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +10° (карта)

08:00, 25 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.

В Україні практично без опадів / УНІАН
В Україні практично без опадів / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

Під кінець тижня всю Україну охоплять дощі - синоптик

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +9°.

У північних областях хмарно. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 25 жовтня / УНІАН
Прогноз на 25 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 жовтня — Прова, Андроніка. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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