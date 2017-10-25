У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня у столиці без опадів, вдень до +4°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер східний та північно-східний, до 2.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.

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