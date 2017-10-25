На сході та півдні України оголосили штормове попередження

09:32, 25 жовтня 2017
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Сьогодні, 25 жовтня, у шести областях України очікується сильний вітер.

На півдні та сході України оголосили штормове попередження / odesa.depo.ua
На півдні та сході України оголосили штормове попередження / odesa.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +4°

"25 жовтня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.

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