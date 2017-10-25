В Індонезії стався потужний землетрус

10:40, 25 жовтня 2017
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У вівторок, 24 жовтня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,7.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 141 км на північний схід від острова Палуе. Осередок землетрусу залягав на глибині 549,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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